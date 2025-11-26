Hiv campagna ‘La scelta sei tu’ l’infettivologo | Persone con Hiv parte attiva nella cura

(Adnkronos) – Campagne come ‘Choose You = La scelta sei Tu’, “sono fondamentali perché parlano direttamente alle persone con Hiv con un linguaggio chiaro, rispettoso e al passo con i tempi. Offrono informazioni affidabili sulla terapia, sui diritti, sulla salute sessuale, sul significato di U=U, aiutando le persone a sentirsi parte attiva del proprio percorso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Dare voce alle persone con Hiv, al via campagna 'La scelta sei tu'. Vai su X

#Attualità Dare voce alle persone con Hiv, al via campagna ‘La scelta sei tu’: #ILMONITO (Adnkronos) – Promuovere salute, consapevolezza e dar voce alle persone con Hiv. In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids (1 L'articolo Dare voce alle perso - facebook.com Vai su Facebook

Hiv, campagna 'La scelta sei tu', l'infettivologo: "Persone con Hiv parte attiva nella cura" - "Seguendo la terapia non si trasmette il virus e si restituiscono serenità e prospettive di vita" ... Da adnkronos.com

Cecere (Plus Aps): "Campagna 'La scelta sei tu' dà voce a persone con Hiv" - “Oggi la vita di una persona con Hiv è radicalmente diversa rispetto a quella che poteva essere negli anni 80- Si legge su msn.com

Hiv: al via la campagna «Choose You = La scelta sei Tu» - L'iniziativa rivolta alle persone che vivono con Hiv in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, che si celebra ogni anno il 1° dicembre ... Lo riporta corriere.it