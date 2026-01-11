Moda senza sprechi La sfida sostenibile di 6 amiche unite dal ’Cobalto Brand’

Sei amiche condividono una passione per la moda sostenibile, unendo eleganza e rispetto per l’ambiente attraverso il ’Cobalto Brand’. I loro modelli si ispirano al minimalismo giapponese e al romanticismo francese, con maglie a righe colorate che catturano l’attenzione tra le vetrine illuminate. Un’interpretazione moderna di stile e consapevolezza, per chi desidera vestire con sobrietà e rispetto per il pianeta.

Stile romantico francese, con modelli ispirati al minimalismo giapponese e una quantità di maglie a righe colorate che spiccano dalla vetrine illuminate. Un'avventura intrapresa da sei donne, nata a Bologna approdata a Cesenatico nel 2018 e poi interrotta col Covid. Riproposta a inizio estate 2025. Il risultato è ' Cobalto ', tre negozi di abbigliamento (una sede a Cesenatico e due a Bologna) sostenibili con tessuti 100% naturali, selezionati da eccedenze di produzione dell'industria tessile italiana. "L'idea è nata nel 2018 dall'ispirazione della mia amica bolognese Maria Luce Gavassini – spiega la socia Sara Biancalana anche lei di Bologna -, abbiamo pensato ad una maniera di creare moda senza spreco, utilizzando come tessuti le eccedenze di magazzino delle grandi marche italiane".

Gestire in modo strategico invenduto, resi e stock difettosi non è solo sostenibilità: è un’opportunità concreta per recuperare valore, ridurre sprechi e rafforzare il business della moda. Ne parliamo sul blog di M&A Export, leggi di più - facebook.com facebook

