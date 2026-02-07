Rocket League festeggia San Valentino con ricompense gratuite

Rocket League celebra San Valentino con ricompense gratuite. La stagione 21 sta andando forte: il 25 gennaio, il gioco ha superato il milione di giocatori connessi contemporaneamente. Un risultato che dimostra come il titolo rimanga tra i più amati e giocati nel mondo dei videogiochi multiplayer.

La Stagione 21 di Rocket League sta segnando numeri impressionanti. Il 25 gennaio il gioco ha superato un milione di giocatori connessi contemporaneamente, confermandosi come uno dei titoli multiplayer più popolari e longevi in assoluto. Per celebrare questo traguardo, è tornato l'evento a tempo limitato Goalentines, dedicato a San Valentino e pensato per premiare chi continua a scendere in campo partita dopo partita. Regali Goalentines: come funzionano. Fino al 16 febbraio, giocando normalmente è possibile ottenere i Regali Goalentines, che vengono aggiunti automaticamente all'inventario. Ogni regalo contiene un oggetto cosmetico di livello speciale, con la possibilità di trovare anche ricompense di livello Deluxe o Import, rendendo ogni apertura una piccola sorpresa.

