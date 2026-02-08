A che ora parte Federica Brignone oggi in discesa | n di pettorale tv streaming

Oggi Federica Brignone scende in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La discesa femminile si svolge domenica 8 febbraio alle 11, con la sciatrice italiana pronta a dare il massimo. La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming, e tutti gli occhi sono puntati su di lei.

Federica Brignone prenderà parte alla discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena domenica 8 febbraio (dalle ore 11.30) sulla pista Olympia delle Tofane nella Perla delle Dolomiti. La fuoriclasse valdostana è uscita dal primo sottogruppo di merito della WCSL List ed è stata fortunata in fase di estrazione del pettorale, visto che beneficerà del numero 3 e dunque potrà scendere su un tracciato poco segnato, condizione ideale per sognare in grande. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 La detentrice della Sfera di Cristallo ha studiato le linee e ha cercato il feeling con la neve veneta durante le prove cronometrate, pronta per disputare la prima discesa libera al rientro dal bruttissimo infortunio accusato a inizio aprile.

