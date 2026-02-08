A che ora lo speed skating oggi in tv | programma 5000 metri streaming coppie di partenza

Oggi il ghiaccio del Milano Ice Park torna a riempire le telecamere con lo speed skating. La seconda giornata delle gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si apre alle 10 con la prova dei 5000 metri. La manifestazione si svolge in diretta streaming e in tv, con le coppie di atleti che scendono sul ghiaccio a turno. Gli appassionati sono già davanti agli schermi, pronti a vedere le prime sfide di questa giornata intensa.

Domenica 8 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park torna protagonista con la seconda giornata dello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo l’indimenticabile medaglia d’oro conquistata da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, l’Italia vuole alimentare entusiasmo e ambizioni nella prova dei 5000 metri maschili, confidando che la magia olimpica continui a spingere gli azzurri. LA DIRETTA LIVE DEI 5000 METRI DI SPEED SKATING DALLE 16.00 La squadra italiana si presenta al via con il numero massimo di tre atleti. I riflettori sono puntati soprattutto su Davide Ghiotto, chiamato a una prestazione di alto profilo con l’obiettivo concreto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domenica 8 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park si anima di nuovo con la seconda giornata di gare di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, sabato 7 febbraio, inizia ufficialmente lo speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Lollobrigida, competing today on her 35th birthday, brought home the gold for Team Italy in the women’s speed skating 3000m — and set an Olympic record in the process. facebook

Nella finale di 3000 metri di Speed Skating, l'azzurra Francesca Lollobrigida ha vinto il primo Oro italiano alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina x.com