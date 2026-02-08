A che ora lo slittino oggi in tv Olimpiadi 2026 | programma ultime due manche singolo maschile streaming italiani in gara

Questa mattina si sono svolte le ultime due manche dello slittino maschile, con gli italiani in gara che sperano di salire sul podio. La finale è prevista alle 16, e gli appassionati possono seguire le gare anche in streaming. La competizione sta entrando nel vivo, e i concorrenti sono pronti a dare il massimo per conquistare le prime medaglie di questa disciplina ai Giochi di Milano Cortina.

Lo slittino è pronto per assegnare le proprie prime medaglie per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le prime due manche disputate nella giornata di ieri, nella giornata odierna (domenica 8 febbraio) oggi vedremo le due ultime manche dello slittino singolo maschile. La terza scatterà alle ore 17.00, mentre la quarta, ultima e decisiva, prenderà il via alle ore 18.34, andando ad assegnare il titolo.

