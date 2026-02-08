A che ora lo sci di fondo oggi in tv Olimpiadi 2026 | programma skiathlon maschile streaming pettorali di partenza

Oggi alle 12.30 gli italiani possono seguire in diretta il programma di skiathlon maschile di sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026. La gara si svolge nel secondo giorno di competizioni e promette emozioni, con i pettorali di partenza già annunciati e lo streaming disponibile per chi vuole seguire l’evento in tempo reale.

Domenica 8 febbraio (dalle ore 12.30) andrà in scena il secondo evento di sci di fondo con in palio le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Stiamo parlando dello skiathlon maschile, che si disputa come in campo femminile (gara vinta ieri dalla svedese Frida Karlsson) sulla distanza dei 20 chilometri con i primi 10 km in classico e gli ultimi 10 in tecnica libera. LA DIRETTA LIVE DELLO SKIATHLON DI SCI DI FONDO ALLE 12.30 Favoriti d’obbligo sulla carta i norvegesi Johannes Høsflot Klæbo, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget e Mattis Stenshagen, che hanno la concreta possibilità di monopolizzare il podio sulle nevi della Val di Fiemme. 🔗 Leggi su Oasport.it

