Oggi si gioca ancora nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La fase del round robin si avvicina alla fine e le prime quattro squadre si preparano alle semifinali. Italia affronta la Cechia e la Gran Bretagna in due partite importanti, trasmesse in diretta tv e streaming.

Oggi domenica 8 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si entra nel fase conclusiva del round robin, il girone unico a dieci squadre che promuove le prime quattro classificate alle semifinali. La lotta per l’accesso alla fase a eliminazione diretta si fa più intensa che mai e le pretendenti alla zona medaglia si daranno nuovamente battaglia sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove le tre sessioni odierne delineeranno buona parte del quadro. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING MISTO DALLE 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora Italia-Cechia e Italia-Gran Bretagna oggi in tv, curling misto: programma, canali, streaming

Oggi domenica 8 febbraio, gli appassionati di curling possono seguire in diretta le partite di Italia-Ceca e Italia-Gran Bretagna, ultime sfide del torneo misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

