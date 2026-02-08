A che ora Italia-Cecha e Italia-Gran Bretagna oggi in tv curling misto | programma canali streaming

Oggi domenica 8 febbraio, gli appassionati di curling possono seguire in diretta le partite di Italia-Ceca e Italia-Gran Bretagna, ultime sfide del torneo misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le partite si giocano nel pomeriggio e sono trasmesse sui canali ufficiali, con anche opzioni di streaming per chi preferisce seguire le emozioni online. La fase del round robin sta per concludersi e le prime quattro squadre si preparano a sfidarsi per il titolo olimpico.

Oggi domenica 8 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si entra nel fase conclusiva del round robin, il girone unico a dieci squadre che promuove le prime quattro classificate alle semifinali. La lotta per l'accesso alla fase a eliminazione diretta si fa più intensa che mai e le pretendenti alla zona medaglia si daranno nuovamente battaglia sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, dove le tre sessioni odierne delineeranno buona parte del quadro.

