A che ora il pattinaggio artistico oggi in tv | programma prova a squadre 8 febbraio programma streaming

Il giorno delle medaglie. Oggi, domenica 8 febbraio, si svolgerà la giornata decisiva al Team Event di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio dell’Unipol Forum di Assago le cinque squadre qualificate battaglieranno negli ultimi tre segmenti ancora in programma, in una lotta che comprende ovviamente anche l’Italia. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA A SQUADRE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.30 Dopo lo short maschile ed il libero della danza, la compagine azzurra occupa il terzo posto della classifica generale con 37 punti, conservando un margine di due lunghezze sul Canada e di cinque sulla Georgia, formazione più attrezzata per fare male nelle gare rimanenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia del pattinaggio artistico torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, domenica 8 febbraio, i migliori pattinatori si sfidano per le medaglie nel Team Event alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

