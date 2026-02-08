A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 8 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Questa domenica 8 febbraio si accendono i riflettori sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. È il secondo giorno di gare e gli italiani sono pronti a scendere in pista. Le competizioni continuano con orari precisi, trasmesse in TV e in streaming, e gli atleti italiani sperano di portare a casa qualche medaglia in più.

Oggi, domenica 8 febbraio, secondo giorno in cui si assegneranno le medaglie in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’ Italia si prepara a vivere una giornata da assoluta protagonista, con otto finali in programma che assegneranno le medaglie: dalla discesa libera femminile di sci alpino allo skiathlon maschile di fondo, passando per i 5000 metri maschili di speed skating, il PGS di snowboard sia al maschile che al femminile, la staffetta mista di biathlon, il singolo maschile di slittino e il team event di pattinaggio. Grande attesa soprattutto per la discesa libera femminile, al via alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (8 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina2026 A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (4 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming Questa mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate. A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (6 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming Oggi, alle 20:00, si apre ufficialmente la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; A che ora gioca Sinner la semifinale degli Australian Open contro Djokovic: il match in tv in chiaro; Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: a che ora è e dove vederla; A che ora partono Goggia, Brignone e Vonn? Startlist della Discesa femminile. Stranger Things 5 Volume 2: A che ora escono gli episodi e quanto duranoIl co-creatore di Stranger Things Ross Duffer ha condiviso la durata ufficiale degli episodi del Volume 2 della stagione 5 e del finale, insieme a qualche nuova anticipazione: siete pronti per la ... comingsoon.it Secondo gli scienziati, dovremmo tutti cenare a quest'oraL’orario della cena è da sempre motivo di discussione, con le risposte che risentono tanto delle esigenze delle persone quanto delle loro usanze consolidatesi nel tempo. La scienza si è interrogata su ... esquire.com Le Olimpiadi sono iniziati. Ieri la sfilata degli atleti e dei tecnici anche a Cortina con Nicola Drocco tra gli italiani. Gli azzurri allenati dall'albese nello skeleton gareggeranno da giovedì 12 a domenica 15. https://www.gazzettadalba.it/2026/02/lalbese-nic facebook #Olimpiadi programma sabato 7 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.