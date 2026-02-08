A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto Olimpiadi 2026 | programma 8 febbraio avversarie tv streaming

Oggi, domenica 8 febbraio, l’Italia scende in campo nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra italiana affronta le ultime partite del round robin, la fase a gironi che decide chi passa alle semifinali. La partita si gioca nel pomeriggio e può essere seguita in diretta sulla tv e in streaming. La qualificazione resta aperta e ogni colpo può fare la differenza.

Oggi domenica 8 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si entra nel fase conclusiva del round robin, il girone unico a dieci squadre che promuove le prime quattro classificate alle semifinali. La lotta per l'accesso alla fase a eliminazione diretta si fa più intensa che mai e le pretendenti alla zona medaglia si daranno nuovamente battaglia sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, dove le tre sessioni odierne delineeranno buona parte del quadro. L'Italia tornerà in scena per un nuovo doppio impegno assolutamente da non perdere, di fondamentale importanza per continuare a cullare il sogno di salire sul podio a cinque cerchi.

