La Spezia bimba di quattro anni precipita dal terzo piano | salvata dai fili del bucato
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente e i primi soccorsi. Una bambina di quattro anni è stata ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere caduta dal terzo piano di un edificio a Ponzano Magra, nel comune di Santo Stefano di Magra (La Spezia). L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, che si trovava nella casa di uno dei genitori, avrebbe scavalcato da sola il parapetto del balcone, perdendo poi l’equilibrio. I fili del bucato che le hanno salvato la vita. Durante la caduta, i fili per stendere i panni installati sui balconi sottostanti hanno attenuato l’impatto, rallentando la discesa e contribuendo a evitare conseguenze ancora più gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
“La Città che Vorrei 2.0” – Un convegno dedicato ai bambini e alle loro famiglie! ? 29 novembre Sala Dante – La Spezia Siamo felici di invitare tutte le famiglie con bambini 0-6 anni a una giornata pensata per riflettere insieme su come rendere l - facebook.com Vai su Facebook
Bimba di quattro anni vola giù dal terzo piano: dramma in Italia, succede l’incredibile - Una bambina di quattro anni è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Gaslini dopo una caduta dal terzo piano di un palazzo a Ponzano Magra, in provincia ... Lo riporta thesocialpost.it
La Spezia: bimba di 4 anni cade dalla finestra, salvata dai fili per il bucato - Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe autonomamente scavalcato il parapetto del balcone. Come scrive telenord.it
Santo Stefano Magra, bimba di 4 anni cade dalla finestra al terzo piano di un edificio. Salvata dalle corde per stendere il bucato - Ponzano Magra – Tragedia sfiorata a Ponzano Magra (nel Comune Spezzino di Santo Stefano) intorno alle 8 di stamattina. Si legge su ilsecoloxix.it
Bimba cade dal terzo piano, caduta attutita dai fili bucato - Una bambina di quattro anni è stata ricoverata all'ospedale Gaslini dopo essere caduta ... Come scrive msn.com
Bimba di 4 anni cade dal terzo piano, terrore in casa. La piccola è precipitata da un parapetto - Dinamica ancora da accertare, ma la caduta sarebbe stata attutita da alcune corde da bucato ai piani inferiori. Come scrive msn.com
Tragedia a Grado, muore annegata una bimba di 4 anni. Inutili i soccorsi, anche se immediati - Tragedia a Grado, la vacanza finisce in tragedia per una famiglia tedesca, muore annegata una bimba di 4 anni. Lo riporta affaritaliani.it