ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente e i primi soccorsi. Una bambina di quattro anni è stata ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere caduta dal terzo piano di un edificio a Ponzano Magra, nel comune di Santo Stefano di Magra (La Spezia). L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, che si trovava nella casa di uno dei genitori, avrebbe scavalcato da sola il parapetto del balcone, perdendo poi l’equilibrio. I fili del bucato che le hanno salvato la vita. Durante la caduta, i fili per stendere i panni installati sui balconi sottostanti hanno attenuato l’impatto, rallentando la discesa e contribuendo a evitare conseguenze ancora più gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La Spezia, bimba di quattro anni precipita dal terzo piano: salvata dai fili del bucato