Frattesi Inter aria d’addio | cessione a gennaio o in estate? Ecco perché pensare ad un suo sostituto è prematuro

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . Il legame tra Davide Frattesi e l’ambiente Inter appare sempre più sfilacciato, tanto che il suo futuro sembra ormai destinato a scriversi lontano dai colori nerazzurri. A rilanciare con forza l’ipotesi di un addio imminente è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo la “Rosea”, il centrocampista della Nazionale, noto per i suoi tempi di inserimento ma spesso relegato al ruolo di riserva di lusso, potrebbe svuotare l’armadietto alla Pinetina già durante questa finestra invernale di calciomercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

