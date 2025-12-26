Inter News 24 . Il legame tra Davide Frattesi e l’ambiente Inter appare sempre più sfilacciato, tanto che il suo futuro sembra ormai destinato a scriversi lontano dai colori nerazzurri. A rilanciare con forza l’ipotesi di un addio imminente è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo la “Rosea”, il centrocampista della Nazionale, noto per i suoi tempi di inserimento ma spesso relegato al ruolo di riserva di lusso, potrebbe svuotare l’armadietto alla Pinetina già durante questa finestra invernale di calciomercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Inter, aria d’addio: cessione a gennaio o in estate? Ecco perché pensare ad un suo sostituto è prematuro

Pagelle Inter-Roma: Barella gira a vuoto 5, Frattesi mai in gara 4,5, Dimarco non vede luce 4.5, Lautaro in riserva 5, si salva Acerbi 6,5 - Soulè ferma l'Inter, la Roma guadagna altri tre punti e costringe l'Inter alla terza sconfitta consecutiva. corriere.it

Inter, duro confronto Frattesi-Inzaghi e rottura: "Perché non mi hai fatto giocare?" - La più classica delle domande si è trasformata in un duro confronto tra chi queste parole le ha pronunciate, Davide Frattesi, e il destinario della richiesta, ... sportmediaset.mediaset.it

Gazzetta - Inter, aria di addio per Frattesi: a gennaio chiederà la cessione - Dalla promessa di rinnovo in estate a un addio che sembra ormai inevitabile: in casa Inter scoppia il caso Frattesi. calciomercato.com

La Juve per Frattesi sta cercando di capire come impostare un'eventuale trattativa con l'Inter. Detto del rifiuto per Thuram, il club bianconero sta valutando se offrire un'altra contropartita tecnica, o se offrire un prestito con un diritto di riscatto. Il calciatore ad x.com

Dalle voci su Khéphren all'Inter per Frattesi (smentite da Chiellini) al regalo di Natale annunciato scherzosamente I due fratelli giocheranno insieme in futuro E se sì, per la Juve, per l'Inter o per un altro club - facebook.com facebook