Pulisic e Maignan decidono il derby | Milan batte l’Inter 1-0 e vola al secondo posto col Napoli

I rossoneri resistono all'assalto nerazzurro e vincono grazie al gol dell'americano e ai miracoli dell'estremo difensore francese, che para anche un rigore a Calhanoglu. Il Milan fa suo il derby della Madonnina e chiude la domenica di Serie A con una vittoria pesantissima. Allo stadio Meazza i rossoneri superano l'Inter 1-0, sorpassano i cugini in classifica e agguantano il secondo posto a quota 27 punti, gli stessi del Napoli.