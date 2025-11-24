Pulisic e Maignan decidono il derby | Milan batte l’Inter 1-0 e vola al secondo posto col Napoli
I rossoneri resistono all’assalto nerazzurro e vincono grazie al gol dell’americano e ai miracoli dell’estremo difensore francese, che para anche un rigore a Calhanoglu. Il Milan fa suo il derby della Madonnina e chiude la domenica di Serie A con una vittoria pesantissima. Allo stadio Meazza i rossoneri superano l’Inter 1-0, sorpassano i cugini in classifica e agguantano il secondo posto a quota 27 punti, gli stessi del Napoli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Scopri altri approfondimenti
ARE YOU READY? La formazione del #Milan vs l'Inter: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao 100ª nei top 5 campionati per Gabbia, Pulisic torna titolare dopo 49gg così come Rabiot. 1ª presenza Vai su X
Verso Inter-Milan: la probabile formazione di Allegri ? Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. #SempreMilan #ACMilan #passionerossonera #milan #acmilan #forza - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Milan 0-1: Pulisic decide il derby, Allegri a -2 dalla Roma - I rossoneri agganciano il Napoli al secondo posto, mentre i nerazzurri di Chivu frenano. Lo riporta corrieredellosport.it
Inter-Milan 0-1, le pagelle: Maignan risolve problemi (8), decide Pulisic (7). Allegri aggancia il Napoli - La vittoria nel derby contro l'Inter firmata Christian Pulisic significa secondo posto per i rossoneri, davanti ai ragazzi di Antonio Conte per aver vinto ... Riporta ilmattino.it
Il Milan fa suo il derby con Pulisic e Maignan, Inter ko 1-0 - 0 l'Inter nel posticipo della 12esima giornata di Serie A e ottiene il sesto risultato ... Lo riporta lapresse.it