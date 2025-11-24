Pulisic e Maignan decidono il derby | Milan batte l’Inter 1-0 e vola al secondo posto col Napoli

Sportface.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I rossoneri resistono all’assalto nerazzurro e vincono grazie al gol dell’americano e ai miracoli dell’estremo difensore francese, che para anche un rigore a Calhanoglu. Il Milan fa suo il derby della Madonnina e chiude la domenica di Serie A con una vittoria pesantissima. Allo stadio Meazza i rossoneri superano l’Inter 1-0, sorpassano i cugini in classifica e agguantano il secondo posto a quota 27 punti, gli stessi del Napoli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

