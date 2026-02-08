14 anni ed è l’arbitro più giovane d’Italia Samuele | Mi anticipo i compiti nel fine settimana così riesco a fare anche tutto

A 14 anni, Samuele Verrocchio è già diventato l’arbitro più giovane d’Italia. Non aspetta che cresca per calcare il campo, ma si impegna già a dirigere le partite. Quando gli chiedono come riesca a conciliare scuola e arbitro, risponde semplice: “Mi anticipo i compiti nel fine settimana, così riesco a fare anche tutto”. Per lui, non c’è spazio per sognare il primo gol, preferisce stare dall’altra parte del fischietto.

C’è chi, a quattordici anni appena compiuti, immagina il primo gol o sogna una maglia prestigiosa. Samuele Verrocchio ha scelto un’altra prospettiva: quella di chi dà il via alla partita. Con una sicurezza che non si misura con l’età e una passione coltivata senza scorciatoie, è diventato l’arbitro più giovane d’Italia. Il risultato è arrivato lunedì 2 febbraio, con il superamento dell’esame del corso arbitri e l’ingresso ufficiale nell’Associazione Italiana Arbitri, sezione di Pescara. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Samuele Verrocchio

A soli 14 anni, Samuele Verrocchio ha già iniziato a fischiare fischi sul campo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Samuele Verrocchio

Argomenti discussi: Genitorialità, più tutele dal 2026:congedo parentale fino a 14 anni e più giorni per la malattia dei figli; Dal campo rom ai banchi di scuola, il riscatto di Lidia: Sono stata analfabeta fino ai 14 anni; A 14 anni la leucemia, ne sono uscito e ora studio Medicina: come medico capirò i pazienti; Congedi parentali e malattia del figlio: le novità dal 2026 nelle Funzioni Locali.

«Torturato in carcere a 14 anni», la denuncia del padre di uno dei tre arrestati per la violenza sessuale alla 12enne di SulmonaSchiaffi, colpi sferrati con una spazzola di ferro talmente forti da farlo sanguinare, offese, insulti, furti di oggetti e alimenti: li ha subiti nel carcere romano per minorenni di Casal del Marmo il ... milano.corriere.it

A 14 anni pestato in strada da un gruppo di coetanei: le amiche riprendono tutto con gli smartphone, il video chocUn ragazzo di 14 anni è stato pestato una settimana fa in pieno centro a Santa Croce di Magliano (Campobasso) da tre ragazzini di 14, 14 e 13 anni, mentre due ragazze minorenni filmavano l'aggressione ... leggo.it

È DI SAPRI L'INSEGNANTE PIÙ GIOVANE D'ITALIA, HA 19 ANNI È originario di Sapri l’insegnante più giovane d’Italia. Ernesto Fedele, 19 anni, ha ottenuto il primo posto nelle graduatorie nazionali per l’insegnamento tecnico-pratico, risultando il facebook