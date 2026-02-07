A 14 anni Samuele Verrocchio è l' arbitro più giovane d' Italia | Non ho paura di sbagliare

A soli 14 anni, Samuele Verrocchio ha già iniziato a fischiare fischi sul campo. È l’arbitro più giovane d’Italia e sogna di dirigere un giorno le partite di Serie A. Nonostante la giovane età, dice di non avere paura di sbagliare e si impegna a migliorare ogni volta che scende in campo. Il suo idolo è Nicola Rizzoli, e il suo obiettivo è arrivare ai massimi livelli del calcio.

Ha 14 anni ed è l’arbitro più giovane d’Italia. Il suo idolo è Nicola Rizzoli e il suo sogno è quello di dirigere i campioni della Serie A. A pochi giorni dall’esame che lo ha iscritto di diritto nell’albo dei record, Samuele Verrocchio, studente di terza media a Montesilvano - sulla costiera abruzzese - si prepara al suo debutto con la gioia e la tranquillità di chi sa che «tutti possono sbagliare». "Mi ispiro a Nicola Rizzoli - dice all’ANSA -. Il mio tutor, in vista della mia prima partita, mi ha anche regalato un suo libro, dal titolo "Che gusto c'è a fare l’arbitro": l’ho iniziato da poco, ma mi sta appassionando molto». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Samuele Verrocchio, 14 anni e due giorni, è diventato il più giovane arbitro di calcio in Italia.

A 14 anni diventa arbitro a Pescara, e' il piu' giovane d'Italia

