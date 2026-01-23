MIKA non torna solo al suo adorato pianoforte per il nuovo album “ Hyperlove”, ma si rituffa nelle atmosfere squisitamente pop che hanno segnato anche gli inizi della sua carriera. Il disco è il più intimo dell’artista e fotografa il suo stato d’animo oggi tra sesso, riflessioni sul presente, l’approccio con la tecnologia, la sfiducia verso il tempo che stiamo vivendo fino alla consapevolezza sull’amore. In “Excuses for love” MIKA si interroga: “Perché dobbiamo trovare scuse per l’amore? Continuiamo a nasconderci come se non fossimo abbastanza bravi”. Attesa per “ Spinning Out Tour”, al via il 6 febbraio allo Zenith di Amiens in Francia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero terrorizzato dai miei incubi ed ero sonnambulo. A 14 anni la polizia mi ha trovato per strada e riportato a casa. La musica mi ha aiutato tanto. Canto il sesso e l’erotismo anche per mettermi più a nudo”: così MIKA

