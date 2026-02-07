Zona Gialla per le Olimpiadi le risposte ai dubbi più frequenti

Il Comune di Verona ha pubblicato alcune indicazioni per chi si troverà nell’area intorno all’Arena durante le cerimonie olimpiche. Dal 22 febbraio al 6 marzo, la Zona Gialla sarà soggetta a restrizioni e i cittadini, i lavoratori e i visitatori devono conoscere le regole per muoversi senza problemi. Sono stati diffusi suggerimenti pratici per evitare confusioni e rispettare le limitazioni, che riguardano principalmente gli ingressi e i percorsi autorizzati.

