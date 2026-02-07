Zoe Trinchero 17 anni trovata morta nel rio Nizza Si indaga per omicidio | È stata strangolata minacce a un sospettato

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel rio Nizza a Nizza Monferrato. La polizia indaga per omicidio e ha già identificato un sospettato, a cui sono state rivolte minacce. La scoperta ha sconvolto il paese, ancora scosso dal dramma.

Dramma a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove il corpo senza vita di Zoe Trinchero, una ragazza di soli 17 anni, è stato rinvenuto nelle acque di un torrente locale. I Carabinieri del Comando Provinciale procedono per omicidio volontario: il sospetto degli inquirenti è che la giovane sia stata strangolata e poi gettata nel corso d'acqua per occultarne il cadavere. Ylenia Musella morta per una lesione da un millimetro, oggi i funerali. Il fratello Giuseppe resta in carcere: «Si è costruito una falsa verità» Il "buco" temporale Zoe aveva trascorso la serata di venerdì in compagnia dei suoi amici, ma a un certo punto si sarebbe allontanata dal gruppo facendo perdere le proprie tracce.

