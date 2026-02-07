Nizza-Monferrato Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta nel Rio Nizza a Nizza Monferrato. La polizia indaga sulla sua morte, mentre il paese si divide tra chi cerca di capire cosa sia successo e chi si è scagliato contro un ragazzo, accusato di averla coinvolta in una vicenda che si è rivelata falsa. La comunità è sotto shock, e i dettagli emergono lentamente mentre si cerca di fare luce sulla tragica scomparsa della giovane.

Chi era Zoe Trinchero e cosa è successo nella notte a Nizza Monferrato?. Zoe Trinchero aveva 17 anni, lavorava nel bar della stazione e, come tanti adolescenti, cercava una normalità fatta di amici, turni di lavoro e serate in città. È stata trovata senza vita nel Rio Nizza, un corso d’acqua che attraversa Nizza Monferrato, nell’Astigiano, in un punto vicino alla confluenza con il torrente Belbo. La sera della tragedia, Zoe aveva salutato il titolare del bar e aveva trascorso qualche ora con un gruppo di amici. Poi si sarebbe allontanata da sola, per motivi ancora da chiarire. Poco dopo mezzanotte, il corpo è stato individuato parzialmente sommerso nel canale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Zoe Trinchero trovata morta nel Rio Nizza, caccia alla verità e il ragazzo quasi linciato per una falsa accusa

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel rio Nizza a Nizza Monferrato.

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita nel fiume di Nizza Monferrato ieri sera, poco prima di mezzanotte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Asti, la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza; Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel Rio: in caserma l’ex e un amico; Ilaria Spada: Mio marito Kim Rossi Stuart? La nostra relzione è importante per i figli. Se non sei una buona moglie non puoi essere una...; Musetti infortunato, l'azzurro si ritira (avanti di due set) e perde contro Djokovic. Lorenzo saluta gli Australian Open.

Asti, la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenzaUna ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata ritrovata morta nelle prime ore di oggi, sabato 7 febbraio, nel Rio Nizza, un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). Sul corpo della vittima sono stati ... adnkronos.com

Zoe Trinchero, chi era la 17enne trovata morta nel fiume: gli amici hanno visto il corpo. La serata passata con loro, poi si è allontanataSi è allontanata dopo una serata passata con gli amici facendo perdere le sue tracce. Non un messaggio, non una risposta alle chiamate, insistenti, preoccupate. Il ... ilmessaggero.it

Zoe Trinchero aveva 17 anni. Un’età in cui la vita dovrebbe correre avanti, non fermarsi nell’acqua fredda di un canale, non finire così. È stata trovata senza vita nel Rio Nizza, a Nizza Monferrato. E da quel momento una comunità intera è rimasta senza fiat facebook

Una ragazza di 17 anni,Zoe Trinchero,è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). La ragazza è stata strangolata e gettata nel canale. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città con amici,poi si sarebbe allontanat x.com