Zoe Trinchero ha confessato | chi è il 20enne fermato

Questa notte a Nizza Monferrato un ragazzo di 20 anni ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita. Dopo giorni di indagini, l’accusa ha portato il giovane davanti al pm Giacomo Ferrando, che ha ascoltato la confessione. Ora gli investigatori stanno verificando le sue parole, mentre la comunità aspetta di conoscere i dettagli di quanto accaduto.

Il ventenne fermato per l'omicidio della 17enne Zoe Trinchero trovata senza vita questa notte a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, pressato dalle risultanze investigative, ha confessato alla presenza del pm di Turno del Tribunale di Alessandria, Giacomo Ferrando. La salma della ragazza è a disposizione della Procura della Repubblica di Alessandria per l'esame autoptico. Il ventenne invece è stato portato in detenzione cautelare nel carcere di Alessandria e la sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono a ritmo serrato, al fine di chiarire compiutamente la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

