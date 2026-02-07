Ragazza di 17 anni trovata morta nel Rio si indaga per omicidio | Strangolata e gettata in acqua Interrogati gli amici

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel Rio Nizza ad Asti. La polizia indaga per omicidio dopo che il suo corpo è stato trovato senza vita, strangolata e gettata in acqua. Gli investigatori stanno ascoltando gli amici per capire cosa sia successo.

Dramma nel cuore della notte ad Asti per il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza di 17 anni nel Rio Nizza. Come riporta La Stampa, i Carabinieri del Comando Provinciale indagano per omicidio: l'ipotesi è che la giovane sia stata strangolata e successivamente gettata nel canale. Sequestro di Cristina Mazzotti, fermato un condannato all'ergastolo: «Pericolo di fuga». Il volo e la "fama criminale" La serata con gli amici La vittima aveva trascorso la serata in alcuni locali del centro con un gruppo di amici. Dopo essersi allontanata, di lei si è persa ogni traccia fino alla mezzanotte, quando gli stessi amici hanno individuato il corpo in acqua. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ragazza di 17 anni trovata morta nel Rio, si indaga per omicidio: «Strangolata e gettata in acqua». Interrogati gli amici Approfondimenti su Astia RioNizza Aurora Livoli, 19 anni: ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Si indaga per omicidio Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata senza vita in un cortile tra via Paruta e via Padova a Milano. Milano: donna trovata morta nel cortile di un palazzo. Si indaga per omicidio A Milano, una donna è stata trovata senza vita nel cortile di un edificio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Astia RioNizza Argomenti discussi: Ragazza di 17 anni trovata morta: il corpo scoperto da un vicino dietro la sua auto. La giovane è caduta dalla finestra; Tragedia a Cassino, 17enne trovata morta nel cortile: è precipitata dal terzo piano; Cassino, mercoledì i funerali di Ramona D’Aliesio; Albero cade in via dei Fori Imperiali, tre feriti tra i quali una ragazza di 17 anni. Cassino – Ragazza di 17 anni trovata morta. La giovane è caduta dalla finestraCASSINO (FR) – Una mattina di domenica 1° febbraio si è trasformata in tragedia nel quartiere Fossa dei Serpenti, nel rione Colosseo di Cassino, dove una ra ... etrurianews.it Ragazza di 17 anni trovata morta a Cassino, il corpo scoperto da un vicino dietro l’autoTragedia nelle prime ore della mattina di domenica primo febbraio nel quartiere Fossa dei Serpenti, nel rione Colosseo a Cassino, in provincia di Frosinone. thesocialpost.it Sono gli anni del secondo conflitto mondiale; Katherine Lind è una ragazza straniera che ha trovato lavoro nella biblioteca di una piccola città della provincia inglese, diretta dall'insopportabile signor Anstey. Un giorno riceve una lettera: è di Robin Fennel, il su facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.