Zoe Trinchero 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato dopo una serata con gli amici Si indaga per omicidio | È stata strangolata

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo della 17enne sono state riscontrate lesioni altamente compatibili con una morte violenta per mano di altre persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza e Canelli che stanno indagando sotto la direzione della Procura della Repubblica di Alessandria. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando diverse persone. La serata con gli amici Cosa sia accaduto, al momento non è dato sapere. Se non che alcuni amici che hanno trascorso con lei la serata la stavano cercando dopo che lei si era allontanata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook