Nizza Monferrato 17enne uccisa e gettata in un corso d' acqua In caserma l' ex fidanzato e un amico 

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato. La ragazza aveva trascorso la serata in alcuni locali del centro, poi si era allontanata da sola. Gli amici che la cercavano l’hanno trovata poco dopo, vicino a un distributore di benzina. Sono stati portati in caserma l’ex fidanzato e un suo amico, che sono stati ascoltati come persone informate sui fatti. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo realmente

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Non sarebbe morta per annegamento. Il volto presenterebbe ecchimosi e segni di percosse. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio. I carabinieri stanno ascoltando in caserma numerose persone, tra cui l'ex fidanzato della ragazza e un amico. La giovane era di Nizza Monferrato e lavorava nel bar della stazione della città. Aveva trascorso la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, in provincia di Asti.

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita ieri sera nelle acque tra il rio Nizza e il fiume Belbo a Nizza Monferrato.

Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook