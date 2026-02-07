Zoe Trinchero 17 anni uccisa e gettata in un corso d' acqua dopo un approccio rifiutato Confessa un ragazzo di 19 anni | fermato

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La giovane era uscita con gli amici e aveva trascorso la serata in alcuni locali della città. Poi, si sarebbe allontanata, e poche ore dopo è stata trovata senza vita, con evidenti segni di violenza. La polizia ha fermato un ragazzo di 19 anni, che ha confessato di averla uccisa dopo un rifiuto. La vicenda scuote la comunit

Ha confessato Alex Manna, il 19enne fermato per l'omicidio della 17enne Zoe Trinchero, trovata senza vita questa notte, tra il 6 e il 7 febbraio, a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Pressato dalle prove raccolte dai carabinieri il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità nel pomeriggio alla presenza del Pm di turno del tribunale di Alessandria, Giacomo Ferrando. Il giovane avrebbe anche tentato nelle prime ore di indagine di allontanare i sospetti su di lui parlando di un ragazzo di origine africana con problemi psichiatrici, noto in città, che l'avrebbe aggredito nella notte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa e gettata in un corso d'acqua dopo un approccio rifiutato. Confessa un ragazzo di 19 anni: fermato Approfondimenti su Nizza Monferrato Omicidio La 17enne Zoe Trinchero uccisa e gettata in un corso d'acqua a Nizza Monferrato. Confessa un ragazzo di 19 anni: fermato La 17enne Zoe Trinchero è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. Zoe Trinchero morta a 17 anni ad Asti, confessa un 20enne: è Alex Manna. «Colpita e strangolata dopo un approccio rifiutato» A Nizza Monferrato, in provincia di Asti, si è consumato un dramma che ha sconvolto la comunità. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Nizza Monferrato Omicidio Argomenti discussi: Asti, la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza; Omicidio Zoe, l’amico 19enne confessa; Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel Rio: in caserma un amico; Melissa Satta, l'attico in centro a Milano: il salotto con la libreria a parete, la camera da letto bianc e, la maxi cabina armadio. Zoe Trinchero trovata morta a 17 anni in un fiume ad Asti, fermato un 20enne: ha confessatoUn ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di ieri. ilmessaggero.it Zoe Trinchero trovata morta a 17 anni in un fiume ad Asti, confessa un 20enne: è Alex Manna. «Ha provato a incolpare un nordafricano»Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata ... ilgazzettino.it Si chiamava Zoe Trinchero la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato. La ragazza aveva iniziato a dicembre a lavorare in un bar della stazione e a breve avrebbe visto il suo contratto trasformarsi in un accordo di lavoro a tempo indeterminato facebook Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero,la 17enne trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. Ascoltato a lungo dagli investigatori e,davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria,ha confessato x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.