La 17enne Zoe Trinchero uccisa e gettata in un corso d' acqua a Nizza Monferrato Confessa un ragazzo di 19 anni | fermato 

La 17enne Zoe Trinchero è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. Un ragazzo di 19 anni ha confessato di averla uccisa ed è stato subito fermato. Zoe aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si era allontanata. Gli amici l’hanno trovata a poca distanza da un distributore di benzina. La polizia sta lavorando per chiarire cosa sia successo davvero.

Ha confessato il ventenne fermato per l'omicidio della 17enne Zoe Trinchero, trovata senza vota questa notte a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Pressato dalle risultanze investigative, il ragazzo ha reso confessione nel pomeriggio alla presenza del Pm di Turno del Tribunale di Alessandria, Giacomo Ferrando. Il corpo della ragazza di 17 anni era stato trovata senza vita in un corso d'acqua. Secondo le prime notizie con i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Non sarebbe morta per annegamento. Il volto presenterebbe ecchimosi e segni di percosse. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La polizia ha fermato un ragazzo di 19 anni come sospettato dell’omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta e gettata in un corso d’acqua a Nizza Monferrato.

Questa mattina a Nizza Monferrato è stata trovata morta Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni.

