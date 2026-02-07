Zelensky | Usa vogiono stop entro giugno

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che gli Stati Uniti vogliono mettere fine al sostegno militare all’Ucraina entro giugno. La notizia arriva mentre le delegazioni di Russia e Ucraina si preparano a incontrarsi nuovamente negli Stati Uniti la prossima settimana, in cerca di un accordo. La situazione resta tesa, e ora l’attenzione si sposta anche sul possibile cambiamento di strategia di Washington.

12.15 Le delegazioni russa e ucraina saranno negli Stati Uniti la prossima settimana per ulteriori colloqui. Lo ha detto il presidente ucraino, aggiungendo che l' incontro si terrà con tutta probabilità a Miami e che l'Ucraina ha confermato la sua partecipazione. Le delegazioni di Ucraina e Russia sono state invitate a incontrarsi in formato bilaterale, ha sottolineato Zelensky. Poi ha aggiunto che gli Usa hanno dato a Mosca e Kiev tempo fino a giugno per chiudere un accordo: "Nessun accordo sull'Ucraina senza Ucraina",ha ribadito.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Zelensky Usa

Zelensky dice che gli Stati Uniti puntano a chiudere il conflitto con la Russia entro giugno.

Witkoff si è incontrato con i leader europei e Zelensky, avanzando la proposta di porre fine alla guerra con Mosca entro la fine dell'anno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Zelenskyy visits White House after Trump's call with Putin

Ultime notizie su Zelensky Usa

Zelensky, gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno(ANSA-AFP) - KIEV, 07 FEB - Gli Stati Uniti vogliono la fine della guerra tra la Russia e l'Ucraina entro giugno. Ad affermarlo è il ... notizie.tiscali.it

Zelensky: Gli Usa vogliono la fine della guerra entro l'inizio dell'estateIl presidente ucraino afferma che gli americani vorrebbero chiudere la faccenda entro giugno. Possibile trilaterale Usa-Ucraina-Russia a Miami settimana ... huffingtonpost.it

L’ex ministro degli Esteri: «I colloqui non porteranno la svolta, Zelensky è cambiato mentre voi siete pigri» facebook

#RelataRefero: #Davos #Trump: "sia #Putin che #Zelensky vogliono raggiungere un accordo" #Putin vuole un trattato di #Pace, dopo negoziati. #Zelensky vuole una tregua: un cessate il fuoco per riorganizzare il suo esercito in grave difficoltà. tio.ch/dal-mo x.com