Witkoff incontra i leader europei e Zelensky | Stop alla guerra con Mosca entro fine anno

Witkoff si è incontrato con i leader europei e Zelensky, avanzando la proposta di porre fine alla guerra con Mosca entro la fine dell'anno. Potrebbe essere in corso un'accelerazione nei negoziati per trovare un accordo di pace, cercando di ridurre le divergenze tra Stati Uniti, Unione Europea e Ucraina.

Potrebbero essere giunti a un'accelerazione i negoziati per ridurre le divergenze tra Stati Uniti, Unione Europea e Ucraina sui termini dell'accordo per un piano di pace con Mosca. L'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il. Today.it 'Witkoff nel weekend a Berlino, incontra Zelensky e i leader europei' - La decisione sottolinea l'accelerazione degli sforzi per ridurre le divergenze tra Kiev e Washington sui termini dell'accordo (ANSA) ... msn.com

Guerra Ucraina Russia, Witkoff incontra Zelensky. Ue congela asset Mosca. LIVE - incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un appuntamento cruciale mentre la Casa Bianca ... tg24.sky.it

UCRAINA | 'Witkoff nel weekend a Berlino, incontra Zelensky e i leader europei'. Lo scrive il Wall Street Journal. La decisione sottolinea l'accelerazione degli sforzi per ridurre le divergenze tra Kiev e Washington sui termini dell'accordo #ANSA x.com

UCRAINA | 'Witkoff nel weekend a Berlino, incontra Zelensky e i leader europei'. Lo scrive il Wall Street Journal. La decisione sottolinea l'accelerazione degli sforzi per ridurre le divergenze tra Kiev e Washington sui termini dell'accordo #ANSA - facebook.com facebook

Putin Blasts Europe: ‘Warmongers Blocking Trump’s Peace Efforts’ Ahead of Witkoff Talks in Moscow

Video Putin Blasts Europe: ‘Warmongers Blocking Trump’s Peace Efforts’ Ahead of Witkoff Talks in Moscow Video Putin Blasts Europe: ‘Warmongers Blocking Trump’s Peace Efforts’ Ahead of Witkoff Talks in Moscow