Zapponeta torna a lavoro il medico derubato dell' auto e colpito con pietre | Violenza intollerabile

Ieri sera a Zapponeta il medico Giuseppe Salvemini è tornato al lavoro dopo aver subito un’aggressione. L’uomo è stato derubato dell’auto e colpito con delle pietre, un episodio che ha scatenato grande rabbia tra i colleghi e i cittadini. Nell’incontro tenutosi nella sede della Continuità assistenziale, la direttrice del Distretto Socio Sanitario 54 Carmela Fiore ha condotto un confronto con il medico, sottolineando quanto sia inaccettabile questa violenza. La serata si è chiusa con la conferma della volont

Si è svolto nella serata di ieri, venerdì 6 febbraio, nella sede della Continuità assistenziale di Zapponeta, l'incontro tra la direttrice del Distretto Socio Sanitario 54 di Asl Foggia (Manfredonia, Mattinata, Zapponeta e Monte Sant'Angelo), Carmela Fiore, il medico di turno Giuseppe Salvemini.

