Choc a Zapponeta | rubano l' auto del medico di guardia lui cerca di impedire il furto e viene preso a sassate

Choc a Zapponeta, dove ignoti hanno rubato l'auto privata del medico di turno presso la guardia medica cittadina. Il professionista ha cercato di impedire il furto ma è stato preso a sassate dai malviventi e costretto a barricarsi dentro l'ambulatorio. “Ladri!”, tuona Onorati. “Un giovane che si laurea in medicina comincia, in genere, a lavorare facendo la guardia medica. Per farlo ha bisogno di avere la macchina per spostarsi dalla sede di guardia ai domicili dei pazienti. Acquista la macchina, firma per le rate e fiducioso affronta il proprio lavoro. Succede, però, è successo questa notte a Zapponeta, che qualche figlio di buona donna durante la notte arriva e ti ruba la macchina, con giovane collega uscito per cercare di impedire il furto fatto oggetto di lancio di pietre e costretto a barricarsi nel l’ambulatorio”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

