Rapina e aggressione a un 79enne nella sua ferramenta a Miglianico | colpito e derubato dell’incasso

Momenti di tensione lunedì sera in contrada Cerreto, a Miglianico. Il titolare 79enne della storica Ferramenta Monaco è stato aggredito da un uomo incappucciato mentre stava chiudendo il negozio. Il rapinatore, con il volto coperto da cappuccio e scaldacollo, ha fatto irruzione nei locali.

