Questa mattina, Zangrillo commenta l’episodio di ieri, definendolo prevedibile. Secondo il medico, i cattivi maestri devono trovare un’altra sede, lontana dai centri sociali, preferibilmente in galera. «Il limite si è superato già da tempo», dice, sottolineando che non si tratta di un fatto isolato, ma di una situazione ormai consolidata.

“L’episodio di ieri purtroppo non è una sorpresa, perché noi riteniamo che il limite si sia superato già molto tempo fa “. Sono le parole del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dalla sede di Forza Italia a Torino, dopo gli episodi di guerriglia urbana che si sono verificati in occasione della manifestazione organizzata in difesa del centro sociale Askatasuna. “Da parte di una certe fazioni politiche c’è la volontà di perseguire un percorso di dialogo con i rappresentanti del centro sociale Askatasuna – ha proseguito Zangrillo – Noi pensiamo che con chi delinque, con chi ha come obiettivo combattere lo Stato, non si dialoga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Askatasuna, Zangrillo: "I cattivi maestri devono trovare un luogo che non è il centro sociale, ma è la galera"

Approfondimenti su Askatasuna Zangrillo

Il centro sociale Askatasuna a Torino è stato sequestrato e sgomberato dalle forze dell'Ordine il 18 dicembre 2025, in seguito a un'operazione legata alle indagini sugli atti di vandalismo durante manifestazioni pro-Palestina.

Askatasuna, precedentemente riconosciuto come centro culturale, è stato descritto da Paolo Zangrillo come un “centro dell’eversione”, smentendo così le sue funzioni di spazio di inclusione e cultura.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Scontri Torino, Zangrillo Contro il poliziotto è stato un tentato omicidio

Ultime notizie su Askatasuna Zangrillo

Scontri Torino per Askatasuna, Zangrillo: Non più tollerabile ambiguità certa parte politica(LaPresse) - La giornata di ieri è stata una giornata drammatica ma purtroppo non possiamo dire che abbiamo superato il limite perché il limite purtroppo è ... ilmattino.it

Askatasuna, Zangrillo: Lo Russo dia segnale e tolga da sua maggioranza Avs(LaPresse) Gli episodi di ieri di Torino confermano come ormai la situazione sia intollerabile. Così il ministro della Pubblica ... stream24.ilsole24ore.com

Dai sindacati ai politici, condanna unanime. Mattarella chiama Piantedosi, Zangrillo (FI): "Tolleranza zero per le brigate Askatasuna" - facebook.com facebook

Paolo Zangrillo (@Paolo_Zangrillo) / Posts / X x.com