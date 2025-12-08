Cattivi maestri rossi all’università della Calabria di Cosenza | la denuncia di Gioventù nazionale
Nuova valanga di livore contro i giovani di destra, stavolta a Cosenza. La denuncia è arrivata da Nicola Caruso, membro dell’esecutivo di Gioventù nazionale: «I ragazzi di destra vengono chiamati “fascisti” mentre “Almeno li abbiamo eliminati sul campo è il commento fatto sui social da un professore dell’Università della Calabria e dell’Istituto tecnico industriale Monaco di Cosenza. «Non solo insulti e ideologia – scrive Caruso – ma in un gruppo social qualcuno è arrivato addirittura a teorizzare l’esclusione dei ragazzi di destra dall’ateneo. Da spazi di confronto e libertà». Caruso ha poi lanciato un allarme a proposito della tensione che si respira nei luoghi che simboleggiano il confronto: «Le università italiane stanno diventando luoghi d’intolleranza e censura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
