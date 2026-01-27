Amorim Genoa affare fatto! Fumata bianca per il nuovo centrocampista | le cifre dell’operazione dall’Alverca

Il trasferimento di Amorim al Genoa è stato ufficializzato, segnando una nuova fase per il club ligure. L’accordo con l’Alverca si è concluso con successo, portando un nuovo centrocampista in rosa. Questa operazione rientra nelle strategie di rafforzamento della squadra e rappresenta un investimento importante per il futuro della formazione.

Il Genoa si sta muovendo sul mercato per rafforzare il centrocampo, puntando su Amorim dell’Alverca.

