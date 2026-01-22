Giovane Juve niente da fare | tutto fatto per il trasferimento del brasiliano al Napoli Ecco le cifre dell’affare

Il trasferimento del calciatore brasiliano dal club juventino a quello napoletano si sta perfezionando. Le trattative sono state concluse e le cifre dell’affare sono state ufficializzate. Questa operazione rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre coinvolte e segna un nuovo capitolo nelle rispettive strategie di mercato. Di seguito, i dettagli relativi alla trattativa e alle condizioni dell’accordo.

Giovane Juve, niente da fare: è ormai fatta per il trasferimento del calciatore brasiliano al Napoli. Ecco le cifre dell'affare. La Juventus osserva con grande attenzione le mosse delle dirette concorrenti in un mercato invernale che regala un colpo di scena capace di spostare gli equilibri della Serie A. Uno dei nomi più chiacchierati della sessione, Giovane, accostato anche ai bianconeri, è ufficialmente a un passo dal vestire la maglia azzurra. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, l'operazione per il passaggio del giocatore al Napoli è ormai definita in ogni dettaglio.

