Ylenia Musella uccisa a Napoli lite iniziata per pipì del cane Il fratello resta in carcere

La lite tra fratelli a Napoli finisce in tragedia. Secondo quanto si sa, il litigio è iniziato per la pipì del cane e poi è degenerato, portando all’omicidio di Ylenia Musella, una ragazza di 22 anni. Il fratello, coinvolto nell’episodio, è stato arrestato e resta in carcere. La scena si è svolta martedì scorso, lasciando la città sotto shock.

