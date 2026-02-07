Ylenia Musella uccisa a Napoli lite iniziata per pipì del cane Il fratello resta in carcere
La lite tra fratelli a Napoli finisce in tragedia. Secondo quanto si sa, il litigio è iniziato per la pipì del cane e poi è degenerato, portando all’omicidio di Ylenia Musella, una ragazza di 22 anni. Il fratello, coinvolto nell’episodio, è stato arrestato e resta in carcere. La scena si è svolta martedì scorso, lasciando la città sotto shock.
Sarebbe scoppiato a causa del cane, il litigio tra fratello e sorella culminato martedì scorso nell’ omicidio di Ylenia Musella, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Il 25enne Giovanni Musella, reo confesso dell’omicidio e da mercoledì mattina rinchiuso nel carcere di Secondigliano, nell’udienza di convalida ha confermato la sua versione dei fatti fornita all’alba di mercoledì in Questura, dove si è costituito con il suo avvocato Andrea Fabbozzo che lo difende insieme all’avvocato Leopoldo Perone. La ricostruzione del fratello. Secondo la sua ricostruzione, il litigio sarebbe partito dalla pipì del cane che, a dire del 25enne, anche a causa del comportamento di Ylenia avrebbe sporcato il suo letto mentre lui era in bagno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
