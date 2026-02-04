?Ylenia Musella uccisa a coltellate in strada a Napoli il fratello Giuseppe confessa l' omicidio | lite per la musica alta

Questa notte a Napoli, Ylenia Musella è stata uccisa a coltellate in strada. Suo fratello, Giuseppe, si è presentato in commissariato e ha confessato di averla uccisa durante una lite per la musica alta. La polizia ha fermato il 28enne, che ora si trova in stato di fermo.

Si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella, Giuseppe Musella, il 28enne stanotte sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli (pm Ciro Capasso) per l'omicidio di Ylenia Musella, 22 anni. La ragazza è stata colpita alle spalle con un coltello ieri pomeriggio ed è morta poco dopo essere giunta nell' ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli. Ylenia viveva con il fratello La giovane viveva da sola con il fratello, che si era reso irreperibile dopo il delitto prima di essere arrestato. Sia la madre che il patrigno sono attualmente detenuti: l'uomo è ritenuto un elemento di spicco del clan Casella-Circone, che controlla le attività illecite nella zona.

