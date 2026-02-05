Ylenia Musella perché è stata uccisa | dalla musica alta alla lite per il cane i futili motivi del fratello Giuseppe Cosa sappiamo e cosa non torna

Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa nel rione Conocal a Napoli. La ragazza è stata trovata senza vita in una zona degradata, dove si annidano le organizzazioni criminali di Ponticelli. La polizia indaga sui motivi dell’omicidio, che sembra essere partito da una lite per un cane e dalla musica troppo alta. Secondo quanto emerge, il fratello Giuseppe avrebbe avuto motivi futili per sferrare l’attacco. La scena resta confusa e i dettagli ancora da chiarire.

Dopo l’omicidio di Ylenia Musella, 22 anni, nel rione Conocal, complesso di edilizia popolare degradato e preda delle organizzazioni criminali di Ponticelli, zona orientale di Napoli, c'è ancora sgomento per la confessione, avvenuta l'altra notte, del fratello, Giuseppe, 25enne che si era prima reso irreperibile, per poi presentarsi alla Polizia. Come è morta Ylenia Ylenia è morta per un fendente alla schiena scagliato dal fratello dopo l'ennesima lite scoppiata in casa per motivi futili: la causa potrebbe essere la musica ad alto volume ascoltata dalla ragazza oppure una discussione legata al cane. 🔗 Leggi su Leggo.it

Questa notte a Napoli, Ylenia Musella è stata uccisa a coltellate in strada.

Questa mattina, Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, si è presentato alla polizia e ha confessato di aver ucciso la sorella.

Omicidio di Ylenia Musella, il fratello ha confessato: Sono stato io . Il moventeYlenia Musella è stata uccisa con una coltellata alla schiena dal fratello Giuseppe il quale, nella notte, si è consegnato alla polizia confessando il delitto: Sono stato io. Omicidio di Ylenia Muse ... notizie.it

Ylenia Musella, la versione del fratello Giuseppe: «Ho lanciato il coltello, non volevo ucciderla». Il volto tumefatto, il calcio al cane, l'abbandono in ospedale: cosa non torna facebook

L'omicidio di Ylenia Musella a Ponticelli. Le parole del fratello, reo confesso: ascoltava la musica a volume troppo alto, non riuscivo a dormire, le ho lanciato il coltello. x.com