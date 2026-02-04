La morte di Ylenia Musella a Napoli | è stata uccisa dal fratello per la musica ad alto volume

La giovane Ylenia Musella è stata uccisa a Napoli durante una lite con il fratello. Secondo le prime ricostruzioni, tutto è iniziato a causa del volume troppo alto della musica. La lite si è infiammata nel rione Conocal di Ponticelli, e Giuseppe, il fratello di 28 anni, ha colpito la sorella con un coltello, provocandole una ferita mortale alla schiena. La polizia sta indagando sul caso, che ha sconvolto la comunità del quartiere.

Una musica ad alto volume - secondo quanto si apprende - avrebbe scatenato nel rione Conocal di Ponticelli, a Napoli, la lite tra i due fratelli Musella sfociata nell’aggressione e poi nell’accoltellamento di Jlenia, 22 anni, morta per un fendente alla schiena da parte di Giuseppe, 28 anni. Il giovane voleva dormire e per questo motivo avrebbe colpito mortalmente la sorella. Sul movente della lite e dell’omicidio della ragazza comunque sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato coordinati dalla Procura (pm Ciro Capasso, procuratore aggiunto Alessandro Milita). 🔗 Leggi su Feedpress.me

Approfondimenti su Ylenia Musella

Ylenia Musella è stata uccisa a Napoli.

Giuseppe Musella ha confessato di averla uccisa dopo che lei non ha smesso di ascoltare musica ad alto volume, disturbando il suo sonno.

