Omicidio Jlenia Musella i primi dettagli dall' autopsia | Fatale una lesione all' aorta

Questa mattina sono stati resi noti i primi dettagli dall’autopsia sulla morte di Jlenia Musella. La giovane di 22 anni è morta a causa di una piccola lesione all’aorta, di circa un millimetro, causata da una coltellata inferta dal fratello Giuseppe. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 4 febbraio nel quartiere Conocale di Napoli.

È stata una minuscola lesione all'aorta, di appena un millimetro, a causare la morte di Jlenia Musella, la 22enne, uccisa con una coltellata dal fratello Giuseppe, nel tardo pomeriggio dello scorso 4 febbraio, nel rione Conocale di Napoli. Le esequie della ragazza si terranno alle 16,30 nella chiesa Sacra Famiglia al rione Luzzatti. "Secondo quanto ci riferisce il nostro consulente, che ha preso parte all'esame autoptico, è plausibile ritenere che la ferita riscontrata sulla schiena della povera Jlenia, sia stata causata dal lancio del coltello", fa sapere l'avvocato Andrea Fabbozzo, legale, con il collega Leopoldo Perone, di Giuseppe Musella, 28 anni, per il quale il gip di Napoli, Maria Rosaria Aufieri, non ritenendo credibile la versione dei fatti resa dal giovane, nella tarda serata di ieri ha convalidato il fermo per omicidio volontario aggravato e disposto la permanenza in carcere per l'indagato.

Domani si svolge l’autopsia su Jlenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa dal fratello con una coltellata alla schiena.

Jlenia uccisa con una coltellata, oggi i funerali: resta in carcere il fratelloSecondo le dichiarazioni rese in Questura quella notte, versione confermata poi all'udienza di convalida, Giuseppe Musella avrebbe lanciato contro la sorella un grosso coltello senza avere ... ilroma.net

Omicidio Jlenia Musella, la confessione del fratello: Aveva la musica ad alto volume e ha colpito il mio caneL’omicidio è avvenuto l’altro ieri pomeriggio nel rione Conocal, a Ponticelli. Jlenia Musella è stata colpita alle spalle con un coltello ed è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale Villa Betania. blitzquotidiano.it

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata dal fratello Giuseppe, 28 anni, nell’abitazione di famiglia al rione Conocal di Napoli. facebook

"Aveva la musica troppo alta, volevo riposare e le ho lanciato il coltello" - Questo il primo resoconto fornito agli investigatori da Giuseppe Musella, costituitosi per l'omicidio della sorella Jlenia @TgrRai x.com