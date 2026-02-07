yildiz rinnova fino al 2030 con la juventus

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Il club ha deciso di puntare forte sul giovane attaccante, definendolo un campione anche dal direttore sportivo Comolli. Yildiz, che ha appena parlato in italiano per la prima volta, ha espresso il suo amore per la maglia bianconera. La società, quindi, si garantisce il talento per molti anni, mentre il giocatore sembra felice di restare a Torino.

Comolli: "Kenan è un campione". Il giocatore: 'Amo questo club'. TORINO - "Questa occasione è troppo importante e per questo parlo in italiano per la prima volta. Kenan Yildiz ha rinnovato il suo contratto con la Juve sino al 2030. Kenan è un campione vero, è un talento. Ha costanza, ambizione, senso di responsabilità e mette il tutto al servizio della squadra. Grazie Kenan per aver deciso di restare con noi. Con lui vogliamo costruire la Juve del futuro. Questo è un primo passo. Continueremo a lavorare per la Juve e per i nostri tifosi". Così, in conferenza stampa, Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030.

La Juventus ha ufficialmente blindato Yildiz con un rinnovo fino al 2030, un contratto che fa parlare di sé per le cifre da capogiro.

KENAN YILDIZ RINNOVA CON LA JUVENTUS!

