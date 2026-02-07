Yildiz firma il rinnovo con la Juventus e conferma il suo impegno con il club. Il giovane talento continua a rappresentare speranza e orgoglio per i tifosi bianconeri, desideroso di scrivere nuove pagine di successo. La società ha sottolineato la sua volontà di puntare forte su di lui, mentre il giocatore si dice pronto a dare il massimo per la maglia.

di Andrea Bargione Yildiz rinnova il patto d’amore con la Juventus: talento, passione e responsabilità per un lungo cammino insieme. La firma apposta oggi in conferenza stampa non è solo un atto formale: è un gesto che profuma di promessa, di fedeltà e di futuro. Yildiz ha scelto la Juventus e, con quella scelta, ha scritto una nuova pagina che parla di amore reciproco tra un ragazzo e la Vecchia Signora, tra un talento e una maglia che lo ha fatto crescere e lo ha consacrato. Il rinnovo di contratto è la continuazione di una storia d’amore fatta di grandi emozioni. Non si tratta soltanto di un contratto: è la conferma che un legame costruito giorno dopo giorno, partita dopo partita, può diventare progetto condiviso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz rinnova e la storia con la Juventus continua: il 10 incarna speranza, orgoglio e il desiderio di scrivere pagine leggendarie

Yildiz ha firmato il rinnovo con la Juventus fino al 2030.

Yildiz si distingue nella sfida tra Pisa e Juventus, scrivendo nuove pagine di storia con il suo gol alla Cetilar Arena.

