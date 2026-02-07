Yildiz rinnova con la Juventus! Sorpresa in conferenza stampa con Spalletti annuncio speciale per il prolungamento del 10 Cosa è successo

Yildiz ha firmato il rinnovo con la Juventus fino al 2030. L’attaccante si è presentato in conferenza stampa insieme a Spalletti e Comolli, annunciando ufficialmente il prolungamento del contratto. La società ha deciso di puntare ancora su di lui, e il giocatore ha mostrato entusiasmo per questa scelta a lungo termine.

Yildiz si presenta davanti ai media insieme a Spalletti e Comolli per ufficializzare il legame fino al 2030. Un segnale di forza mondiale. Il sabato che precede il big match contro la Lazio si trasforma in una giornata storica per il futuro della Juventus. Quello che doveva essere un consueto incontro con la stampa per presentare la sfida di campionato, si è trasformato in un evento mediatico senza precedenti: tra lo stupore dei giornalisti presenti alla Continassa, Kenan Yildiz si è presentato in sala stampa affiancato da Luciano Spalletti e dall'AD Damien Comolli per annunciare ufficialmente il suo rinnovo di contratto fino al 2030

