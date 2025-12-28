Yildiz scrive altre pagine di storia in Pisa Juve | quali statistiche ha polverizzato il numero 10 grazie al gol della Cetilar Arena

Yildiz si distingue nella sfida tra Pisa e Juventus, scrivendo nuove pagine di storia con il suo gol alla Cetilar Arena. L’attaccante ha raggiunto importanti traguardi statistici, superando il numero 10 avversario e contribuendo in modo significativo alla partita. Questo risultato mette in evidenza le sue qualità e il suo impatto in questa stagione, consolidando il suo ruolo all’interno della squadra.

