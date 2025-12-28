Yildiz scrive altre pagine di storia in Pisa Juve | quali statistiche ha polverizzato il numero 10 grazie al gol della Cetilar Arena
Yildiz si distingue nella sfida tra Pisa e Juventus, scrivendo nuove pagine di storia con il suo gol alla Cetilar Arena. L’attaccante ha raggiunto importanti traguardi statistici, superando il numero 10 avversario e contribuendo in modo significativo alla partita. Questo risultato mette in evidenza le sue qualità e il suo impatto in questa stagione, consolidando il suo ruolo all’interno della squadra.
Yildiz scrive la storia in Pisa Juve: ecco le statistiche che ha bruciato il numero 10 grazie al gol della Cetilar Arena. Il sigillo apposto all’Arena Garibaldi nel recupero di Pisa Juve non ha regalato solo tre punti d’oro alla squadra di Luciano Spalletti, ma ha proiettato Kenan Yildiz direttamente nelle pagine di storia del club bianconero. A soli 20 anni e 238 giorni, il talento turco sta bruciando le tappe, trasformando le promesse in certezze statistiche che reggono il confronto con i mostri sacri del passato. Sulle orme della Leggenda: aggancio a Del Piero. Il dato più suggestivo, quello che fa sognare i tifosi, riguarda il confronto con il mito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz aggancia Del Piero: il turco diventa il sesto miglior marcatore U21 nella storia della Juventus. La classifica; Yildiz, passi avanti sul rinnovo; Yildiz ad un passo da Alex Del Piero | il turco pronto a rompere un altro traguardo Contro la Roma per agganciare la leggenda.
