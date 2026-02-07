Yildiz rinnova con la Juve fino al 2030 gesto a sorpresa di Comolli | Oggi è troppo importante

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz fino al 2030. La notizia arriva come una sorpresa, anche perché l’annuncio di Comolli è stato inaspettato. Il dirigente si è rivolto ai tifosi parlando in italiano per la prima volta e, subito dopo, si è scusato con Spalletti, lasciando intendere che il club ha deciso di puntare forte sul giovane talento.

Ufficiale il rinnovo di Yildiz con la Juventus fino al 2030. L'annuncio a sorpresa di Comolli che parla in italiano per la prima volta e poi si scusa con Spalletti. Yildiz rinnova il contratto con la Juventus fino al 2030. Comolli: «È una stella del calcio». A darne l'annuncio è l'amministratore delegato dei bianconeri, che per la prima volta parla in italiano: «Una felicità condivisa da tutti». Ufficiale: Yildiz rinnova fino al 2030: Grazie a Elkann, amo la Juve, la nostra storia continua. Per il turco prolungamento di un anno e ingaggio da top da 6 milioni più bonus: il suo futuro è bianconero. Kenan Yildiz rinnova a 7.2m€ di stipendio all'anno bonus esclusi, calcolati con salario da 6m€ e 1.2m€ all'anno dal bonus alla firma di 6m€ diviso per 5 anni di contratto.

