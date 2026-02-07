Yildiz-Juventus avanti insieme | la stella illuminerà il futuro bianconero fino al 2030

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Il talento classe 2005 continuerà a vestire la maglia bianconera per molti anni, confermando il suo ruolo nel progetto del club. La società ha deciso di blindarlo, puntando forte sui suoi giovani. La storia tra Yildiz e la Juventus si allunga di altri 7 anni, e il ragazzo sembra pronto a diventare uno dei protagonisti del futuro bianconero.

La storia d’amore tra Kenan Yildiz e la Juventus è destinata a proseguire a lungo. Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo del talento classe 2005 fino al 30 giugno 2030, blindando uno dei volti più luminosi del proprio presente e, soprattutto, del proprio futuro.Un segnale forte, chiaro.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Yildiz Juventus Juventus blinda Yildiz: l’attaccante turco rinnova fino al 2030, futuro nel progetto bianconero. La Juventus ha ufficialmente blindato Kenan Yildiz, rinnovando il suo contratto fino al 2030. La Juventus si riprende il futuro: Yildiz rinnova fino al 2030 con cifre da urlo, poi toccherà a Spalletti La Juventus ha ufficialmente blindato Yildiz con un rinnovo fino al 2030, un contratto che fa parlare di sé per le cifre da capogiro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Yildiz Juventus Argomenti discussi: Passi in avanti per il rinnovo di Kenan Yildiz: cresce l'ottimismo in casa Juventus, le ultime; Pari punti in Champions, il regolamento: come funziona se due o tre squadre chiudono il girone 'insieme'; L'Atalanta ospita la Juventus in Coppa Italia. Palladino lancia Raspadori, Yildiz è convocato; I 3 motivi che hanno causato la sconfitta della Juventus contro l'Atalanta in Coppa Italia. Juventus, febbre Yildiz: a breve l'annuncio del rinnovo, tutte le cifreKenan Yildiz e la Juventus, avanti insieme. È questa la notizia che scalda l’inverno bianconero e che, a mercato ormai chiuso, assume i contorni del vero colpo della dirigenza. Nessun acquisto last mi ... calciomercato.com Yildiz, ecco il rinnovo! Alla Juve fino al 2030: Faremo belle cose insiemeMi scuso con Luciano Spalletti se prendo con qualche minuto: siamo contenti di annunciare il rinnovo di Yildiz fino al 2030: in conferenza stampa, l'amministratore delegato della Juventus, Damien Co ... rainews.it Rinnovo di #Yildiz: il comunicato della #Juventus x.com Sì, la storia di KENAN YILDIZ alla JUVENTUS sarà ancora molto lunga. La società bianconera ha blindato il gioiello turco che Spalletti ha recentemente definito "un alieno". L'intervento di John Elkann ha sbloccato la trattativa. Dopo il rinnovo Yildiz diventa il gi facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.