Juventus blinda Yildiz | l’attaccante turco rinnova fino al 2030 futuro nel progetto bianconero

La Juventus ha ufficialmente blindato Kenan Yildiz, rinnovando il suo contratto fino al 2030. L’attaccante turco, che quest’anno ha mostrato progressi importanti, continuerà a vestire la maglia bianconera per molti anni. La società ha deciso di puntare forte su di lui, blindandolo con un rinnovo lungo e convincente. Giovanni Comolli, il direttore sportivo, ha confermato l’accordo, che garantisce a Yildiz un futuro sicuro a Torino.

