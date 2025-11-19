Rinnovo Yildiz le parole di Chiellini durante il Social Football Summit | l’annuncio sul futuro del 10 turco

, con cui si tratta il prolungamento al 2030. La Juventus è impegnata su più fronti, non solo sul calciomercato per i rinforzi di gennaio, ma anche sul fronte dei rinnovi contrattuali per blindare i giovani talenti. Tra i nomi in discussione c’è quello di Kenan Yildiz, l’attaccante turco su cui il club bianconero punta moltissimo per il futuro. Nonostante le intenzioni chiare, la negoziazione per estendere il suo contratto fino al 2030 sembra aver subito un leggero rallentamento nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz, le parole di Chiellini durante il Social Football Summit: l’annuncio sul futuro del 10 turco

Altri contenuti sullo stesso argomento

Si è bloccato il rinnovo di Kenan Yildiz.... #juventus #fcmnewssport #YILDIZ - facebook.com Vai su Facebook

Allarme rosso per #Yildiz Cosa filtra sul rinnovo Vai su X

Chiellini a SFS: 'Juventus, c'è la luce in fondo al tunnel. Yildiz? C'è la volontà di rinnovare' - Giorgio Chiellini è intervenuto dal palco del Social Football Summit. Si legge su ilbianconero.com

Chiellini parla del futuro della Juventus e del rinnovo di Yildiz: "C'è la volontà ma con calma, saranno mesi difficili" - Il dirigente bianconero è intervenuto al Social Football Summit toccando tutti i temi più caldi in casa Juventus: "Vedo un treno che parte e va lontano, torneremo alla normalità che è saper vincere". msn.com scrive

Juve, Braglia: 'Yildiz batte cassa con 4 anni di contratto sintomo di non professionalità' - Stando alle parole dette dall'ex calciatore Simone Braglia ai microfoni di TMW Radio, l'attaccante della Juventus Kenan Yildiz starebbe avendo un comportamento poco professionale, chiedendo al club bi ... Da it.blastingnews.com