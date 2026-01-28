La Juventus ha deciso di blindare Yildiz con un rinnovo di contratto. Il talento turco resterà in bianconero più a lungo, con un prolungamento e un aumento di stipendio. La società ha scelto di investire sul giocatore, confermando l’intenzione di puntare forte su di lui per le prossime stagioni.

Rinnovo Yildiz, Comolli blinda il turco con un ingaggio top: prolungamento ed adeguamento del contratto per trattenerlo in bianconero. Per Luciano Spalletti non esistono più dubbi tattici o filosofici: Kenan Yildiz è l’imprescindibile epicentro del futuro della Juventus. L’allenatore toscano ha coniato per il suo numero 10 una definizione che sa di investitura totale, chiamandolo pubblicamente “alieno” per sottolineare la sua naturale incapacità di restare confinato nella banalità delle giocate standard. Questa visione tecnica ha dettato l’agenda dell’AD Comolli, che ha stabilito una gerarchia temporale precisa e inviolabile nelle operazioni societarie: prima si chiude la firma del talento, poi si discuterà quella del tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rinnovo Yildiz, novità importanti sulla permanenza del talento turco. Prolungamento e aumento di stipendio: i dettagli

